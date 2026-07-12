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Duello Juve-Inter sul mercato? “Carnevali può sacrificare Muharemovic per provare a prendere…”

Duello Juve-Inter sul mercato? “Carnevali può sacrificare Muharemovic per provare a prendere…” - immagine 1
Muharemovic ha diverse opzioni ma la Juventus sta pensando di sacrificarlo per prendere un altro difensore che piace all'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

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Sono giorni decisivi per il futuro di Muharemovic. Il difensore bosniaco del Sassuolo, in passato nel mirino dell'Inter, ha diverse opzioni sul tavolo con la Juventus che detiene il 50% sulla rivendita del cartellino che vale anche come un potenziale acquisto a metà prezzo.

Muharemovic
Getty Images

"Le offerte dalla Premier League, però, impazzano e soddisfare l’altra esigenza primaria della Juve: gli uomini della Continassa pensavano di riportare a casa Muharemovic per una cifra non superiore ai 12-13 milioni, ma l’ultima offerta del Leeds tra i 35 e i 40 milioni consentirebbe d’incassare 18-20 milioni utilissimi per ossigenare le casse e sbloccare il mercato.

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Getty

L’ipotesi che il difensore bosniaco possa essere sacrificato in nome del mercato si fa concreta, anche perché nel frattempo Carnevali tenterà di riaprire la trattativa per Lucumì (la clausola fissata a 28 milioni scade il 15 luglio e il calciatore è a un solo anno dalla scadenza) e Massara nel frattempo ha sondato Tomori che è in uscita dal Milan", scrive La Gazzetta dello Sport. Lucumì è il nome che piace anche all'Inter, alla ricerca di due difensori centrali dopo gli addii di Acerbi e De Vrij.

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