"Le offerte dalla Premier League, però, impazzano e soddisfare l’altra esigenza primaria della Juve: gli uomini della Continassa pensavano di riportare a casa Muharemovic per una cifra non superiore ai 12-13 milioni, ma l’ultima offerta del Leeds tra i 35 e i 40 milioni consentirebbe d’incassare 18-20 milioni utilissimi per ossigenare le casse e sbloccare il mercato.

L’ipotesi che il difensore bosniaco possa essere sacrificato in nome del mercato si fa concreta, anche perché nel frattempo Carnevali tenterà di riaprire la trattativa per Lucumì (la clausola fissata a 28 milioni scade il 15 luglio e il calciatore è a un solo anno dalla scadenza) e Massara nel frattempo ha sondato Tomori che è in uscita dal Milan", scrive La Gazzetta dello Sport. Lucumì è il nome che piace anche all'Inter, alla ricerca di due difensori centrali dopo gli addii di Acerbi e De Vrij.