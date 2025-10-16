Il retroscena clamoroso

Erdem scende nel dettaglio per spiegare l'idea di gioco che Andrea Pirlo avrebbe voluto trasmettere alla Juventus. Due i giocatori che il tecnico non considerava adatti al suo credo: "C'era una cosa chiara. Pirlo non voleva Dybala e per il suo modo di giocare non considerava Cristiano Ronaldo adatto. Voleva pressare alto e guardando i dati, in tema di scatti Cristiano Ronaldo risultava il peggiore. Pirlo non lo voleva, ma non poteva farci nulla. Era Cristiano Ronaldo. Avrebbe preferito di gran lunga Alvaro Morata, era perfetto per il suo 4-4-2. Con Ronaldo il modulo non era chiaro, ma non poteva fare nulla per cambiare le cose". La Bild conclude così: "Nessuna sorpresa che il periodo di Pirlo sulla panchina della Juve sia terminato velocemente".