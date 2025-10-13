L’Al-Hilal di Inzaghi sogna il colpo clamoroso: offerta choc per Yamal. Barça vacilla?

L'Al Hilal di Simone Inzaghi sarebbe pronto a presentare un'offerta choc per strappare il fuoriclasse spagnolo al Barcellona

Lamine Yamal in Arabia Saudita? L'Al Hilal di Simone Inzaghi sarebbe pronto a presentare un'offerta choc da 400 milioni di euro per strappare il fuoriclasse spagnolo al Barcellona. L'indiscrezione arriva dalla Spagna e riporta della volontà del club saudita, che tra gli altri conta anche gli ex Serie A Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic, di portare Yamal in Medio Oriente.