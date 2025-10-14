GdS – Mercato, se gennaio fosse oggi la Juve inizierebbe da un ex Inter

Stando a quanto riportato dalla rosea sarebbe tornato nei mirini bianconeri l'ex difensore nerazzurro Milan Skriniar

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 11:42)

Ci risiamo. Il nome di Milan Skriniar viene accostato ad un ritorno in Serie A e in particolare alla Juve già dall'inizio della sua avventura al PSG, dove era approdato a parametro zero dall'Inter fino a che il club francese non lo ha ceduto al Fenerbahce. L'ex giocatore nerazzurro era arrivato al club turco su precisa richiesta di Mourinho e ora che lo Special One è stato esonerato, ed è andato al Benfica, il giocatore slovacco potrebbe finire di nuovo sul mercato.

La Gazzetta dello Sport parla del mercato della Juventus e cita proprio il nome dell'ex giocatore interista: "Se inizio gennaio fosse oggi, il primo nome da cui inizierebbe la Signora sarebbe quello del pallino Milan Skriniar, già sondato un fa quando era finito ai margini del Psg. L’ex Sampdoria e Inter è ripartito dal Fenerbahce su precisa richiesta di José Mourinho. L’addio dello Special One, ora al Benfica, rende la posizione di Skriniar sulla carta più “attaccabile” da parte della Juventus. Il 30enne slovacco è una idea già perlustrata anche a luglio. Fra ottanta giorni si capirà se potrà diventare qualcosa di più, anche in base alle condizioni post intervento di Bremer".

I bianconeri osservano anche Kim, ai margini col Bayern, ma il suo passaparto è da extra comunitario e dopo l’ingaggio del canadese Jonathan David a parametro zero alla società è rimasto solo uno slot libero. Tudor vorrebbe "un laterale destro e un mediano di spessore internazionale, è quella di occupare l’ultima casella con Nahuel Molina dell’Atletico Madrid", si legge.

