Vigorelli: “Zaniolo? Tutti convinti che Udinese sia stata scelta migliore”

Il procuratore dell'ex giocatore dell'Inter ha parlato del suo assistito e del ritorno in Serie A dopo la scorsa stagione tra Atalanta e Fiorentina
Eva A. Provenzano
Claudio Vigorelli, l'agente dell'ex giocatore dell'Inter Nicolò Zaniolo, ha parlato del suo approdo all'Udinese nell'ultimo giorno di mercato. «È stata una trattativa lunga e complessa - ha detto il procuratore - lui è stato bravo ad avere pazienza e a volere sempre con forza il trasferimento all'Udinese».

«La chiusura dell'accordo è arrivata quasi allo scadere del calciomercato e questo vi fa capire molto. Siamo tutti convinti che Udine sia stata la scelta migliore per Zaniolo, calcisticamente e umanamente. C'è già molta sintonia tra lui e Runjaic», ha aggiunto a proposito del calciatore che nella passata stagione ha giocato prima nell'Atalanta (14 presenze due gol) e poi nella Fiorentina (9 presenze) ed era tornato al Galatasaray, proprietario del suo cartellino.

(Fonte: SM)

