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Ziliani punta il dito sull’ultima Comollata: “C’è un giocatore della Juve che ora guadagna…”

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L'approfondimento del giornalista sportivo
Redazione1908

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Paolo Ziliani dedica un approfondimento ad una delle più recenti decisioni prese da Daniel Comolli, ex AD della Juventus. I riflettori si spostano sul rinnovo di un giocatore in particolare: "Il 17 aprile scorso il dirigente francese che John Elkann un anno fa catapultò alla guida della Juventus conferendogli pieni poteri dopo il defenestramento di Cristiano Giuntoli, ha controfirmato il prolungamento del contratto di Locatelli, in scadenza nel 2028, rinnovandolo fino al 2030". Ma a quanto è stato aumentato lo stipendio di Manuel Locatelli? CONTINUA A LEGGERE.

 

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