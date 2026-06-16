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Real Madrid, UFFICIALE: Rudiger rimane, rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027

Real Madrid, UFFICIALE: Rudiger rimane, rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027 - immagine 1
Importante conferma per Mourinho: il difensore tedesco ha scelto di proseguire la sua avventura nella capitale spagnola
Fabio Alampi Redattore 

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Antonio Rudiger rimane al Real Madrid. Il difensore tedesco, il cui contratto con le merengue era in scadenza il 30 giugno 2026, ha prolungato per un'altra stagione.

Real Madrid, UFFICIALE: Rudiger rimane, rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027- immagine 2
Getty Images

Questo il comunicato ufficiale:

Il Real Madrid C.F. e Antonio Rüdiger hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del nostro giocatore, che rimarrà quindi nel club fino al 30 giugno 2027.

(realmadrid.com)

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