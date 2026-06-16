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Real Madrid, UFFICIALE: Rudiger rimane, rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027
Importante conferma per Mourinho: il difensore tedesco ha scelto di proseguire la sua avventura nella capitale spagnola
Antonio Rudiger rimane al Real Madrid. Il difensore tedesco, il cui contratto con le merengue era in scadenza il 30 giugno 2026, ha prolungato per un'altra stagione.
Questo il comunicato ufficiale:
Il Real Madrid C.F. e Antonio Rüdiger hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del nostro giocatore, che rimarrà quindi nel club fino al 30 giugno 2027.
(realmadrid.com)
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