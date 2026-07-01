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Romano – ‘Here we go’ Tonali, è operazione da record: lascia il Newcastle per 120 milioni!

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Sandro Tonali lascia il Newcastle, operazione da record per un giocatore italiano: si trasferisce per 120 milioni di sterline
Alessandro Cosattini Redattore 

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Getty Images

Sandro Tonali lascia il Newcastle. Operazione da record per un giocatore italiano: si trasferisce per 120 milioni di sterline.

Ausilio e l’inedito retroscena su Tonali: “Ho un po’ dormito, potevo…”

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Colpo chiuso, ‘Here we go’ di Fabrizio Romano: Tonali firma con il Tottenham di Roberto De Zerbi, fondamentale nell’operazione. L’allenatore ha spinto tantissimo e lo ha convinto: prima l’ok del giocatore, poi l’accordo col Newcastle per oltre 120 milioni di sterline. Operazione record per un calciatore italiano.

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