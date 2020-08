Storico preparatore atletico di Maradona: “Messi? Non uscirà dalla sua comfort zone. Non ha…”

Ai microfoni di Fanpage.it, Fernando Signorini, storico preparatore atletico personale di Diego Maradona, commenta le voci di un possibile addio di Messi al Barcellona. Per Signorini è molto difficile che la pulce lasci il club blaugrana: “Qui nessuno pensa che Leo possa lasciare il Barcellona perché è sua casa, sta completamente immerso lì e lui è un calciatore molto “familiare” e non ha spirito di avventura come Diego. Non credo che uscirà dalla sua comfort-zone e comunque per lui sarebbe poco intelligente a questo punto della sua carriera, né per l’Inter né per altri club. Io credo che se il Barça migliorerà la sua squadra con qualche calciatore rimarrà lì senza dubbio“.

(Fanpage.it)