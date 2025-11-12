FC Inter 1908
Ex Inter, Cancelo: “Sogno di tornare in Europa. Ho contratto con l’Al-Hilal ma…”

L'ex nerazzurro ha parlato della possibilità di tornare a giocare in Portogallo dopo l'esperienza in Arabia
Eva A. Provenzano
Gioca attualmente nell'Al-Hilal di Simone Inzaghi ma sogna di tornare a giocare nella sua terra, il Portogallo. Lo ha rivelato ai giornalisti l'ex Inter Joao Cancelo. Il giocatore ha spiegato che sogna di tornare a giocare in Europa. «Sì è il mio sogno - ha detto - ho ancora due anni di contratto con il mio club. Ma sono sempre aperto a nuove avventure».

«Mi piacerebbe tornare in Europa. Benfica? Ho sempre sognato di giocare per il Benfica, dipende da cosa mi riserva il futuro. Sognerò sempre di giocare per il Benfica. È stato il club che mi ha formato, oltre al Barreirense. Il mio desiderio di tornare al Benfica è sempre forte», ha aggiunto. 

(Fonte: Abola.pt)

