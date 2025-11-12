Gioca attualmente nell'Al-Hilal di Simone Inzaghi ma sogna di tornare a giocare nella sua terra, il Portogallo. Lo ha rivelato ai giornalisti l'ex Inter Joao Cancelo. Il giocatore ha spiegato che sogna di tornare a giocare in Europa. «Sì è il mio sogno - ha detto - ho ancora due anni di contratto con il mio club. Ma sono sempre aperto a nuove avventure».
calciomercato Ex Inter, Cancelo: "Sogno di tornare in Europa. Ho contratto con l'Al-Hilal ma…"
Ex Inter, Cancelo: “Sogno di tornare in Europa. Ho contratto con l’Al-Hilal ma…”
L'ex nerazzurro ha parlato della possibilità di tornare a giocare in Portogallo dopo l'esperienza in Arabia
«Mi piacerebbe tornare in Europa. Benfica? Ho sempre sognato di giocare per il Benfica, dipende da cosa mi riserva il futuro. Sognerò sempre di giocare per il Benfica. È stato il club che mi ha formato, oltre al Barreirense. Il mio desiderio di tornare al Benfica è sempre forte», ha aggiunto.
(Fonte: Abola.pt)
