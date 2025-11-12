Il calciatore non ha ancora concordato il rinnovo di contratto con il Bayern Monaco e il club francese, come il Real, è interessato a lui

Dicono piaccia anche all'Inter ma sono tante le big che lo vorrebbero. Si svincolerà a luglio e se non arrivasse il rinnovo con il Bayern Monaco ci sarebbe la fila per Dayot Upamecano . In Francia hanno parlato in queste ore dell'interesse del Paris Saint Germain per il calciatore. Il club tedesco sta ancora trattando per il suo prolungamento di contratto.

Interpellato ieri su un possibile trasferimento al club francese, il calciatore ha detto: «Il Paris Saint-Germain è un club molto, molto grande, con un grande allenatore e giocatori magnifici. Ma per ora non ci penso. Sono concentrato sul Bayern Monaco e sulla nazionale francese. La stagione è ancora lunga e ho un agente per questo. Mi concentro sul Bayern Monaco e spero di raggiungere i nostri obiettivi per la fine della stagione».