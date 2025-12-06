Il calciatore italiano non è mai partito titolare in CL e in campionato ma ha salvato un gol sulla linea nella gara contro il Sunderland nell'ultima partita

Al Liverpool c'è un caso Chiesa che continua a tenere banco da inizio stagione. Il calciatore italiano, che ha salvato il pari nella gara di campionato contro il Sunderland, respingendo sulla linea un tiro di Isidor, non viene mai schierato da titolare né in Champions e né in Premier da Arne Slot, l'allenatore del club inglese.

Al manager hanno chiesto del calciatore italiano in conferenza stampa e questa è stata la sua risposta, un po' evasiva per la verità: «Ogni giocatore ha la possibilità di partire titolare, ma abbiamo molte opzioni per iniziare nella sua posizione, come ho detto tante volte in precedenza», ha detto l'allenatore del Liverpool.

«Sta davvero avendo un impatto entrando dalla panchina. Di solito, si fa entrare un attaccante per segnare un gol, ma in questa situazione, ha continuato a correre in un momento in cui un giocatore poteva anche pensare di non farlo. Questo dimostra la mentalità che si deve avere per non subire gol. Questa è una buona cosa. È ciò che non dovrebbero avere solo i difensori, ma anche gli attaccanti».

(Fonte: liverpool.com)