A giugno si è parlato di lui anche in chiave Inter, poi sembrava ad un passo dal Bayern Monaco. Alla fine Nick Woltemade passerà dallo Stoccarda al Newcastle. Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo del nuovo attaccante quest'oggi. Un'operazione da 75 mln di euro per il cartellino e 5 mln di bonus che supera la cifra investita tre anni fa per Isak che pare destinato al Liverpool.
UFFICIALE – Woltemade va al Newcastle: operazione da circa 80 mln di euro
Il Newcastle è lo stesso club che nelle scorse ore si è avvicinato al club nerazzurro per chiedere informazioni su Frattesi ma non ha fatto un'offerta convincente per il centrocampista che per l'Inter vale almeno 40 mln e che Chivu sa come impiegare.
L'allenatore del club inglese, Eddie Howe, ha parlato del neo acquisto in conferenza stampa: «Siamo felicissimi di aver firmato così rapidamente con Nick. Corrisponde esattamente al profilo che stavamo cercando per arricchire il nostro reparto offensivo. È forte in molti ambiti: ha grandi capacità tecniche e ha dimostrato di essere una vera minaccia in uno dei campionati più importanti d'Europa, ma è anche ancora in un'età in cui ha ancora molto spazio per svilupparsi e crescere qui. Nick è un personaggio fantastico e siamo davvero lieti di accoglierlo nel gruppo».
