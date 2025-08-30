Il Newcastle è lo stesso club che nelle scorse ore si è avvicinato al club nerazzurro per chiedere informazioni su Frattesi ma non ha fatto un'offerta convincente per il centrocampista che per l'Inter vale almeno 40 mln e che Chivu sa come impiegare .

L'allenatore del club inglese, Eddie Howe, ha parlato del neo acquisto in conferenza stampa: «Siamo felicissimi di aver firmato così rapidamente con Nick. Corrisponde esattamente al profilo che stavamo cercando per arricchire il nostro reparto offensivo. È forte in molti ambiti: ha grandi capacità tecniche e ha dimostrato di essere una vera minaccia in uno dei campionati più importanti d'Europa, ma è anche ancora in un'età in cui ha ancora molto spazio per svilupparsi e crescere qui. Nick è un personaggio fantastico e siamo davvero lieti di accoglierlo nel gruppo».