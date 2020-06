Mercato, da Firenze: “Inter, c’è chi può avere 20 mln per Nainggolan. Con una nuova formula”

Ad oggi è ancora incerto il futuro di Radja Nainggolan. Il belga rientrerà da Cagliari a fine stagione e c’è chi parla di reintegro all’Inter e chi di cessione a titolo definitivo. E’ di quest’idea La Nazione, che spiega come il belga sia uno dei principali obiettivi della Fiorentina una volta ceduto Federico Chiesa: “I soldi incassati dalla figurina di Chiesa e riutilizzati sul mercato aprono in ogni caso una serie di scenari curiosi sui quali la Fiorentina potrebbe lavorare in modo concreto. Andiamo a casa Inter. I primi 20 milioni spesi da Commisso possono portare Nainggolan a titolo definitivo. Fra l’altro spendibili senza fretta, visto che il centrocampista arriverebbe a Firenze subito (in prestito oneroso) per poi essere riscattato (obbligatoriamente) nel giugno del prossimo anno per un totale, come detto, di 20 milioni“.