L'ex giocatore delle giovanili è rientrato al Venezia dopo il prestito al Parma e potrebbe vestire la maglia granata. I biancocelesti cercano un attaccante

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 01:02)

La Lazio - da quanto riportato da Skysport - avrebbe avviato dei sondaggi per l'attacco e nel mirino dei biancocelesti sarebbero finiti sia Roberto Piccoli della Fiorentina che Andrea Pinamonti del Sassuolo. "Il primo sarà possibile solo se i viola apriranno al prestito, mentre per il secondo servirà un investimento economico", spiega Gianluca Di Marzio.

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E a proposito di ex nerazzurri, anche Gaetano Oristanio ha giocato tra le fila delle giovanili interiste. Sul centrocampista rientrato al Venezia dal prestito al Parma, era in vantaggio il Cagliari, ma invece potrebbe finire al Torino: aumenta l'ottimismo su un suo possibile arrivo.

"I granata - spiega ancora il giornalista di Skysport sul suo sito - sono fiduciosi di arrivare all'ok del giocatore e poter quindi assicurarsi un rinforzo gradito sia al d.s. Petrachi che a Ignazio Abate. Già in passato il calciatore era stato accostato al Toro".

(Fonte: gianlucadimarzio.com)