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Palestra saluta l’Atalanta: “Con te sono cresciuto e ho inseguito i miei sogni, grazie”

Palestra saluta l’Atalanta: “Con te sono cresciuto e ho inseguito i miei sogni, grazie” - immagine 1
Il giocatore, che ha scelto il Chelsea dopo aver sfiorato l'Inter, saluta il club bergamasco sui social
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Marco Palestra ha deciso di andare al Chelsea. Era vicino all'Inter ma l'offerta, più allettante, per lui e per l'Atalanta, ha cambiato le carte in tavola e pure il suo destino. In un post sui social il calciatore saluta il club bergamasco dopo l'anno trascorso in prestito al Cagliari che gli ha permesso di mettersi in evidenza e di conquistare anche la convocazione con la maglia della Nazionale di Gattuso.

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Foto figc.it

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"L'Atalanta è stato molto più di un club: è il posto in cui sono cresciuto come calciatore e come persona. Qui ho avuto la possibilità di inseguire i miei sogni, vivendo emozioni che non dimentichero mai", ha scritto il giocatore.

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Getty

"Grazie alla famiglia Percassi, ai dirigenti, gli allenatori, a tutto lo staff, ai miei compagni e ai tifosi per aver creduto in me e aver fatto parte di questo straordinario percorso iniziato undici anni fa. Grazie", ha concluso.

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