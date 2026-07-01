Il giocatore, che ha scelto il Chelsea dopo aver sfiorato l'Inter, saluta il club bergamasco sui social

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 luglio - 15:00

Marco Palestra ha deciso di andare al Chelsea. Era vicino all'Inter ma l'offerta, più allettante, per lui e per l'Atalanta, ha cambiato le carte in tavola e pure il suo destino. In un post sui social il calciatore saluta il club bergamasco dopo l'anno trascorso in prestito al Cagliari che gli ha permesso di mettersi in evidenza e di conquistare anche la convocazione con la maglia della Nazionale di Gattuso.

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"L'Atalanta è stato molto più di un club: è il posto in cui sono cresciuto come calciatore e come persona. Qui ho avuto la possibilità di inseguire i miei sogni, vivendo emozioni che non dimentichero mai", ha scritto il giocatore.

"Grazie alla famiglia Percassi, ai dirigenti, gli allenatori, a tutto lo staff, ai miei compagni e ai tifosi per aver creduto in me e aver fatto parte di questo straordinario percorso iniziato undici anni fa. Grazie", ha concluso.