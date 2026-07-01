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UFFICIALE – Mercato, Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea: la nota

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Marco Palestra è ora ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Lo ha annunciato il club inglese attraverso questo comunicato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Marco Palestra è ora ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Lo ha annunciato il club inglese attraverso questo comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale:

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"Il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio del nazionale italiano Marco Palestra, proveniente dall'Atalanta. Il ventunenne ha firmato un contratto fino al 2033 e si unirà ai nuovi compagni di squadra per la preparazione precampionato agli ordini dell'allenatore Xabi Alonso".

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"Palestra, nominato miglior difensore della Serie A nella scorsa stagione, ha dichiarato: "Molti fattori mi hanno convinto a unirmi al Chelsea, uno dei migliori club al mondo".

(Fonte: chelseafc.com)

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