Marco Palestra è ora ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Lo ha annunciato il club inglese attraverso questo comunicato

Marco Palestra è ora ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Lo ha annunciato il club inglese attraverso questo comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale:

"Il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio del nazionale italiano Marco Palestra, proveniente dall'Atalanta. Il ventunenne ha firmato un contratto fino al 2033 e si unirà ai nuovi compagni di squadra per la preparazione precampionato agli ordini dell'allenatore Xabi Alonso".