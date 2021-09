Mercato Inter, Overmars: “Onana per ora non rinnova, guardiamo oltre. Può andare via a zero”

Marc Overmars, ha commentato senza troppi giri di parole la situazione di André Onana, portiere dei lancieri in scadenza di contratto

"Se Onana rinnoverà il contratto con noi? Nel calcio mai dire mai, ma al momento non credo sia una cosa che possa verificarsi a breve. Siamo stati molto chiari. Abbiamo passato molto tempo a trattare per prolungare il suo contratto, ma non ha funzionato. Poi gli abbiamo dato lo spazio per trasferirsi in estate e non è successo neanche quello. Ovviamente, però, come società dobbiamo guardare avanti, non possiamo aspettare André. Nel prossimo mercato invernale potrebbe trasferirsi, certo, ma ci sarebbe comunque da trovare un accordo economico. Altrimenti, se ne andrà a giugno a parametro zero".