Potrebbe sbloccarsi in queste ore la trattativa che porterebbe Tomas Palacios all'Inter. L'unico interlocutore del club nerazzurro è l’Independiente di Rivadavia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il club di Mendoza, dove il difensore è in prestito fino al 31 dicembre, infatti, ha deciso di esercitare le opzioni a proprio vantaggio per rilevarne il cartellino dal Talleres: circa 4 milioni di euro complessivi, tra la prima e la seconda metà.