Il giornale l'Equipe ha parlato degli acquisti dell'ultima giornata del club francese tra cui c'era anche l'ex Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 05:02)

L'Olympique Marsiglia è stato molto attivo durante l'ultima sessione di calciomercato estiva, soprattutto nell'ultima giornata. Una giornata che si è rivelata decisiva per l'inizio di stagione del club marsigliese. Questo è quanto scrivono in Francia, in particolare l'Equipe, che si riferisce quindi anche all'acquisto del club francese di Benjamin Pavard arrivato dall'Inter. Il club nerazzurro, al suo posto, ha acquistato Manuel Akanjidal Manchester City che ha avuto un impatto altrettanto importante sulla difesa interista.

A fine agosto, prima della trasferta a Lione e Marsiglia si parlava della possibilità di una crisi in caso di sconfitta dopo quella incassata col Rennes ed è arrivata la sconfitta per uno a zero. Era il 31 agosto e nell'ultimo giorno di mercato sono arrivati al club francese oltre a Pavard, Nayef Aguerd, Emerson Palmieri, Arthur Vermeeren e Matt O'Riley.

"Con un po' di senno di poi, ognuno di loro ha dato un valore aggiunto alla rosa", ha scritto l'Equipe. Il giornale francese si è soffermato sugli acquisti che hanno cambiato il volto della squadra di De Zerbi: Pavard, Aguerd e O'Riley. "I tre hanno portato la loro esperienza in difesa e contribuito a migliorare la base difensiva dell'OM", si legge ancora in Francia.

Pertanto, dalla fine del mercato estivo, l'OM ha subito solo tre gol , di cui due su rigore in casa del Real Madrid (2-1) e solo uno su azione a Strasburgo (1-2). La squadra francese ha mantenuto la porta inviolata contro Lorient (4-0), PSG (1-0) e contro l'Ajax (4-0) in Champions League.

Tanti elogi dal tecnico italiano per gli acquisti dell'OM: «Sono arrivati ​​giocatori forti e bravi ragazzi. Hanno portato il loro entusiasmo, il loro ottimismo, ed eravamo ansiosi di avere giocatori di questo livello per ripartire».

(Fonte: L'Equipe e topmercato.com)