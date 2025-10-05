FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato In Francia – OM, Pavard tra gli acquisti last minute che hanno evitato la crisi

calciomercato

In Francia – OM, Pavard tra gli acquisti last minute che hanno evitato la crisi

In Francia – OM, Pavard tra gli acquisti last minute che hanno evitato la crisi - immagine 1
Il giornale l'Equipe ha parlato degli acquisti dell'ultima giornata del club francese tra cui c'era anche l'ex Inter
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

L'Olympique Marsiglia è stato molto attivo durante l'ultima sessione di calciomercato estiva, soprattutto nell'ultima giornata. Una giornata che si è rivelata decisiva per l'inizio di stagione del club marsigliese. Questo è quanto scrivono in Francia, in particolare l'Equipe, che si riferisce quindi anche all'acquisto del club francese di Benjamin Pavard arrivato dall'Inter. Il club nerazzurro, al suo posto, ha acquistato Manuel Akanjidal Manchester City che ha avuto un impatto altrettanto importante sulla difesa interista. 

In Francia – OM, Pavard tra gli acquisti last minute che hanno evitato la crisi- immagine 2
Ligue1+

A fine agosto, prima della trasferta a Lione e Marsiglia si parlava della possibilità di una crisi in caso di sconfitta dopo quella incassata col Rennes ed è arrivata la sconfitta per uno a zero. Era il 31 agosto e nell'ultimo giorno di mercato sono arrivati al club francese oltre a PavardNayef Aguerd, Emerson Palmieri, Arthur Vermeeren e Matt O'Riley.

"Con un po' di senno di poi, ognuno di loro ha dato un valore aggiunto alla rosa", ha scritto l'Equipe. Il giornale francese si è soffermato sugli acquisti che hanno cambiato il volto della squadra di De Zerbi: Pavard, Aguerd e O'Riley. "I tre hanno portato la loro esperienza in difesa e contribuito a migliorare la base difensiva dell'OM", si legge ancora in Francia.

In Francia – OM, Pavard tra gli acquisti last minute che hanno evitato la crisi- immagine 3
Getty Images

Pertanto, dalla fine del mercato estivo, l'OM ha subito solo tre gol , di cui due su rigore in casa del Real Madrid (2-1) e solo uno su azione a Strasburgo (1-2). La squadra francese ha mantenuto la porta inviolata contro Lorient (4-0), PSG (1-0) e contro l'Ajax (4-0) in Champions League.

Tanti elogi dal tecnico italiano per gli acquisti dell'OM: «Sono arrivati ​​giocatori forti e bravi ragazzi. Hanno portato il loro entusiasmo, il loro ottimismo, ed eravamo ansiosi di avere giocatori di questo livello per ripartire». 

(Fonte: L'Equipe e topmercato.com)

Leggi anche
Il ds del Como: “Real ha tanto talento nel ruolo di Nico Paz. Noi offriamo…”
Ex Inter, UFFICIALE: Caldirola in Serie D, ha firmato con la Folgore di Criscitiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA