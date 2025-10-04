Il ds del Como: “Real ha tanto talento nel ruolo di Nico Paz. Noi offriamo…”

Carlo Alberto Ludi, ds del Como, prima della gara contro l'Atalanta ha parlato del futuro di Nico Paz in vista di un possibile rientro al Real Madrid. «Il mercato non finisce mai, noi pensiamo e lavoriamo su una cosa del genere, il discorso di Condò ha senso. Effettivamente il Real ha tanto talento in quel ruolo. Ma questo non vuole dire che Nico Paz non troverebbe sicuramente spazio anche nella squadra spagnola», ha detto il dirigente ai microfoni di Skysport.

In estate il calciatore è stato accostato anche a diversi club della Premier, tra cui anche il Tottenham che avrebbe provato a fare un'offerta attorno ai 40-70 mln. «Noi stiamo cercando di fare la nostra offerta al giocatore con un contesto tecnico ideale, la fiducia dell'allenatore e della società e quella di una comunità che lo ama, vediamo se basterà», ha aggiunto il dirigente del Como sul giocatore che tante volte è stato accostato anche all'Inter.