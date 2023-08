Repubblica – Pavard-Inter, Tuchel blocca la cessione. Questo nodo per Lukaku alla Roma

Le ultimissime sul mercato dell’Inter e non soltanto dall’edizione odierna di Repubblica. Si avvicina il termine della sessione estiva, ecco gli aggiornamenti anche su Romelu Lukaku in chiave Roma.

“Il belga contava di essere a Roma già ieri e invece dovrà avere pazienza. Con il Chelsea c’è l’intesa per un prestito secco oneroso da 5 milioni, resta il nodo dell’ingaggio: la Roma può spendere 7,5 milioni netti, e i Blues vogliono che Big Rom rinunci alle due mensilità (luglio e agosto) maturate in Inghilterra in questa stagione. Pressing di Mourinho sul centravanti, che all’Inter guadagnava 8,5milioni. Non c’è solo la punta, però, nei pensieri dello Special One. La prova disastrosa di Rui Patricio a Verona ha spinto la Roma a sondare Lloris: il Tottenham apre alla cessione e può contribuire a una parte dell’ingaggio (3,3 milioni a stagione, il contratto scade nel 2024).