Chi ha fatto il peggior mercato tra le big? Ravezzani: “Premio ex aequo per…”

Intervenuto sul suo account Twitter, Fabio Ravezzani non ha dubbi su quali siano le squadre ad aver fatto il peggior mercato tra le big
Intervenuto sul suo account Twitter, Fabio Ravezzani non ha dubbi su quali siano le squadre ad aver fatto il peggior mercato tra le big:

"Giunti a dicembre, possiamo dire con quasi certezza che il premio per il peggior mercato vada ex aequo a Juve e Milan. Almeno per quanto riguarda i grandi club"

Ravezzani, poi, spiega la sua posizione: "Effettivamente mi riferivo agli attaccanti del Milan. Va riconosciuto che Modric è stata una grande intuizione e che Ricci fa il suo.

De Winter e soprattutto Estupinan malissimo. Curioso che il Milan sbagli sempre gli esterni bassi"

