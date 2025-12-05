Intervenuto sul suo account Twitter, Fabio Ravezzani non ha dubbi su quali siano le squadre ad aver fatto il peggior mercato tra le big:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato Chi ha fatto il peggior mercato tra le big? Ravezzani: “Premio ex aequo per…”
calciomercato
Chi ha fatto il peggior mercato tra le big? Ravezzani: “Premio ex aequo per…”
Intervenuto sul suo account Twitter, Fabio Ravezzani non ha dubbi su quali siano le squadre ad aver fatto il peggior mercato tra le big
"Giunti a dicembre, possiamo dire con quasi certezza che il premio per il peggior mercato vada ex aequo a Juve e Milan. Almeno per quanto riguarda i grandi club"
Ravezzani, poi, spiega la sua posizione: "Effettivamente mi riferivo agli attaccanti del Milan. Va riconosciuto che Modric è stata una grande intuizione e che Ricci fa il suo.
De Winter e soprattutto Estupinan malissimo. Curioso che il Milan sbagli sempre gli esterni bassi"
https://x.com/FabRavezzani/status/1996876465816981998
https://x.com/FabRavezzani/status/1996927652343746614
© RIPRODUZIONE RISERVATA