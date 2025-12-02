Momento nerisimo per Rodrygo: l'attaccante brasiliano, con l'arrivo di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid, ha perso il posto da titolare, e nel frattempo sta riscrivendo record negativi nella storia del club merengue.
In campo dal primo minuto solamente quattro volte in questa stagione, Rodrygo non segna addirittura da 30 partite: l'ultimo gol risale al 4 marzo, nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid. Per trovare l'ultima rete nella Liga bisogna tornare a quasi un anno fa: 19 gennaio, contro il Las Palmas. Numeri decisamente preoccupanti per un giocatore come lui.
Il feeling con il nuovo allenatore non è mai decollato e, se le cose dovessero andare così per il resto della stagione, diventerebbe inevitabile pensare a un futuro lontano da Madrid. Sotto contratto fino al 2028 e ancora 24enne, Rodrygo potrebbe fare comodo a numerose big europee: situazione da monitorare con grande attenzione.
