Mercato, Moretto: “Si muove l’Arabia per Ederson: lui ha già detto di voler…”

Il suo agente ha già comunicato il suo addio sempre più probabile all'Atalanta e ci sono già i primi movimenti per lui
Marco Astori
Marco Astori 

Ederson sarà uno dei nomi più chiacchierati nelle prossime sessioni di mercato: il suo agente ha già comunicato il suo addio sempre più probabile all'Atalanta e ci sono già i primi movimenti per lui.

Spiega Matteo Moretto: "Ederson è un'occasione di mercato importante, soprattutto in vista dell'estate. Voglio dirvi che ci sono già dei club che si stanno muovendo e stanno arrivando ammiccamenti da parte di squadre arabe: l'Arabia sta cominciando a chiamare e si sta muovendo per capire il suo futuro.

L'Atalanta però non ha alcuna intenzione di venderlo a gennaio, farà di tutto per trattenerlo fino a fine stagione. Poi in estate si capirà che offerta arriverà. E il giocatore sulla carta preferirebbe restare in Europa".

