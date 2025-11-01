FC Inter 1908
UFFICIALE / Il ds Daniele Pradè e la Fiorentina si separano

Il club ha comunicato la rescissione consensuale con il ds viola dopo la sconfitta con l'Inter
Eva A. Provenzano
"ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè". Con una nota ufficiale il club viola ha comunicato la rescissione consensuale con il direttore sportivo a pochi giorni dalla sconfitta subita dalla squadra di Pioli contro l'Inter.

"La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità", aggiunte il comunicato che riporta anche le parole del presidente Commisso:

"A Daniele auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.

(Fonte: fiorentina.it)

