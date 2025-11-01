FC Inter 1908
Sky – Vieira, finita l’avventura al Genoa: risoluzione consensuale

L'allenatore rossoblù ha rescisso, di comune accordo con il club, il suo contratto
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Proprio ieri si era parlato di un colloquio con il nuovo direttore sportivo Lopez e del Sassuolo come l'ultima spiaggia per Patrick Vieira. E invece questa mattina, evidentemente dopo ulteriori riflessioni da parte della dirigenza rossoblù, è arrivato l'esonero per l'allenatore francese.

Skysport parla di risoluzione consensuale dopo la sconfitta interna con la Cremonese tra il club rossoblù e l'ex centrocampista dell'Inter. In panchina contro i neroverdi, nel posticipo di lunedì, ci sarà ad interim Mimmo Criscito. I nomi dei possibili sostituti sono quelli di De Rossi, Vanoli e Gotti.

