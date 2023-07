Relevo – Morata, la posizione di Inter, Milan, Juve e Roma. L’Atletico fissa il prezzo

Il futuro di Alvaro Morata è un intrigo che coinvolge ben quattro squadre di Serie A. Come sottolineato da Matteo Moretto di Relevo, per l'attaccante dell'Atletico Madrid sono al momento aperte più opportunità.

Il calciatore ha un'offerta dall'Arabia Saudita che al momento è ancora sul tavolo, sebbene non sia stata ancora accettata. Morata è un'opzione per la Roma, che ha già contattato l'Atletico e che nelle prossime ore incontrerà ancora emissari del club spagnolo, anche se l'operazione è considerata complicata per via dei costi eccessivi. L'Atletico, infatti, chiede 20 mln di euro.