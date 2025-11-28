FC Inter 1908
UFFICIALE / Ex Inter, Marco Davide Faraoni ha firmato con il Pescara

L'ex giocatore nerazzurro era svincolato e riparte con il club del presidente Sebastiani in Serie B
Eva A. Provenzano
Dopo aver sciolto il contratto con l'Hellas Verona in estate, l'ex Inter Marco Davide Faraoni riparte dal Pescara in Serie B. Lo ha comunicato ufficialmente la società abruzzese.

Sul sito del club bianco azzurro si legge: "Ieri pomeriggio è arrivata, presso la sede del presidente Sebastiani, la firma di Marco Davide Faraoni. Se l’iter burocratico procederà senza intoppi, il calciatore sarà disponibile già dalla gara contro il Padova e indosserà la maglia numero 19". La gara con il Padova è in programma sabato alle 15.

