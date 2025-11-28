UFFICIALE / Ex Inter, Marco Davide Faraoni ha firmato con il Pescara

L'ex giocatore nerazzurro era svincolato e riparte con il club del presidente Sebastiani in Serie B

Sul sito del club bianco azzurro si legge: "Ieri pomeriggio è arrivata, presso la sede del presidente Sebastiani, la firma di Marco Davide Faraoni. Se l’iter burocratico procederà senza intoppi, il calciatore sarà disponibile già dalla gara contro il Padova e indosserà la maglia numero 19". La gara con il Padova è in programma sabato alle 15.