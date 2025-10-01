Dopo l'addio alla panchina dell'Italia, Luciano Spalletti è ancora alla ricerca di una nuova avventura: le ultime sul suo futuro

Dopo l'addio alla panchina dell'Italia, Luciano Spalletti è ancora alla ricerca di una nuova avventura. Secondo quanto riferito sul suo canale YouTube da Fabrizio Romano, l'ex allenatore dell'Inter sarebbe uno dei candidati principali alla panchina dell'Al Ittihad, che nei giorni scorsi ha esonerato un altro ex Inter come Laurent Blanc: