Dopo l'addio alla panchina dell'Italia, Luciano Spalletti è ancora alla ricerca di una nuova avventura. Secondo quanto riferito sul suo canale YouTube da Fabrizio Romano, l'ex allenatore dell'Inter sarebbe uno dei candidati principali alla panchina dell'Al Ittihad, che nei giorni scorsi ha esonerato un altro ex Inter come Laurent Blanc:
"Spalletti è il grande sogno della Fiorentina ormai da diversi anni, soprattutto dei tifosi, ma da quello che ci risulta il club viola non ha iniziato a parlare con altri allenatori nonostante l'inizio di campionato complicato per Pioli".
"Attenzione però all'Al Ittihad, che ha esonerato Laurent Blanc. Mi risulta che Spalletti con Conceicao e Schmidt sia nella lista del club arabo".
