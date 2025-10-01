FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato Romano: “Spalletti-Fiorentina, la verità. Attenzione perché c’è una squadra che…”

calciomercato

Romano: “Spalletti-Fiorentina, la verità. Attenzione perché c’è una squadra che…”

Romano: “Spalletti-Fiorentina, la verità. Attenzione perché c’è una squadra che…” - immagine 1
Dopo l'addio alla panchina dell'Italia, Luciano Spalletti è ancora alla ricerca di una nuova avventura: le ultime sul suo futuro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo l'addio alla panchina dell'Italia, Luciano Spalletti è ancora alla ricerca di una nuova avventura. Secondo quanto riferito sul suo canale YouTube da Fabrizio Romano, l'ex allenatore dell'Inter sarebbe uno dei candidati principali alla panchina dell'Al Ittihad, che nei giorni scorsi ha esonerato un altro ex Inter come Laurent Blanc:

Romano: “Spalletti-Fiorentina, la verità. Attenzione perché c’è una squadra che…”- immagine 2
Getty Images

"Spalletti è il grande sogno della Fiorentina ormai da diversi anni, soprattutto dei tifosi, ma da quello che ci risulta il club viola non ha iniziato a parlare con altri allenatori nonostante l'inizio di campionato complicato per Pioli".

Romano: “Spalletti-Fiorentina, la verità. Attenzione perché c’è una squadra che…”- immagine 3

"Attenzione però all'Al Ittihad, che ha esonerato Laurent Blanc. Mi risulta che Spalletti con Conceicao e Schmidt sia nella lista del club arabo".

Leggi anche
Sensi riparte dal campionato cipriota: atteso l’annuncio ufficiale
Chiellini chiarisce: “Su Vlahovic sto leggendo cose surreali! La verità sul suo futuro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA