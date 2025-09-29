Dopo l'esperienza all'Inter e quella nel Monza, Stefano Sensi ripartirà da Cripro e firmerà con l’Anorthosis. Il 30enne centrocampista italiano, spiega Gianluca Di Marzio, approderà nella prima divisione cipriota e ieri è atterrato a Cipro per le visite mediche insieme al suo agente, Tommaso Inzaghi, figlio dell'ex allenatore dell'Inter Simone (nato dalla relazione con Alessia Marcuzzi).
Sensi riparte dal campionato cipriota: atteso l’annuncio ufficiale
Il calciatore, accompagnato a Cipro dal suo agente, Tommaso Inzaghi, ha già superato le visite mediche con l’Anorthosis
Il calciatore si è già sottoposto alle visite ed è atteso per oggi il comunicato ufficiale del club cipriota. Un modo per ricominciare dopo che Sensi era rimasto svincolato dopo la retrocessione in Serie B del Monza, lui che ha collezionato 155 presenze totali in Serie A.
(Fonte: gianlucadimarzio.com)
