Sensi riparte dal campionato cipriota: atteso l’annuncio ufficiale

Dopo l'esperienza all'Inter e quella nel Monza, Stefano Sensi ripartirà da Cripro e firmerà con l’Anorthosis. Il 30enne centrocampista italiano, spiega Gianluca Di Marzio, approderà nella prima divisione cipriota e ieri è atterrato a Cipro per le visite mediche insieme al suo agente, Tommaso Inzaghi, figlio dell'ex allenatore dell'Inter Simone (nato dalla relazione con Alessia Marcuzzi).