Romano – Gudmundsson domani a Firenze, poi le visite: cifre e dettagli. E Nico…

È fatta: Albert Gudmundsson diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina, niente Inter per lui. E occhio a Nico Gonzalez

È fatta: Albert Gudmundsson diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina, niente Inter per lui. Come riportato anche da Fabrizio Romano, l’islandese è stato autorizzato a viaggiare destinazione Firenze nella giornata di venerdì. Seguiranno le visite mediche col club viola in 24 ore.