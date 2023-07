Anellucci: “Lukaku-Vlahovic? Per la Juve scambio sarebbe folle, senza senso”

A TMW Radio, il procuratore Claudio Anellucci ha parlato dei temi caldi di mercato di queste ore. “Milinkovic e Pogba? Sono cifre folli, quelle di Milinkovic so di numeri ben diversi, ossia di almeno 33 milioni all'anno. Sono cifre che fanno tremare i polsi e uccide il mondo del calcio. Spero che questa giostra ridicola alla rincorsa delle figurine finisca presto. Trovo assurdo che la FIFA non metta fine a una vergogna come questa".

"Per ora è un giocatore del Chelsea e Pochettino ha chiuso la porta per ora a ogni opzione. Non vedo tante alternative, viste le parole del tecnico. Per la Juve lo scambio Lukaku-Vlahovic sarebbe folle, senza senso. Non la vedo una strada percorribile ma sappiamo come funziona il mercato. Continuerei a puntare su Vlahovic, ma se arrivano offerte irrinunciabili le cose cambiano”.