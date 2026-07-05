A Gianfranco Zola hanno chiesto di Marco Palestra e della valorizzazione dei giocatori italiani. «Meglio se fosse rimasto in Serie A ma è l'esempio classico di valorizzazione dei giocatori? N0i siamo molto bravi fino ad una certa età a tirare su i nostri ragazzi. Abbiamo vinto di recente anche l'Europeo con la Nazionale Under17. Possiamo sempre migliorare ma questo lavoro lo facciamo sempre molto bene», ha detto l'ex giocatore intervenuto su Skysport .

«Chiaro che un ragazzo a 17-18 anni non è ancora pronto perché c'è tanta differenza tra il calcio giovanile e il calcio professionistico e di alto livello come può essere la Serie A, la Premier League ecc, c'è una differenza enorme. Di conseguenza il ragazzo che ha grandi potenzialità come Palestra deve avere un percorso che lo aiuta a crescere ulteriormente. E questo percorso si può fare giocando in prima squadra, allenarsi con grandi campioni, la vicinanza con questi giocatori ti cambia e ti aiuta a migliorare il tuo livello. E anche gli errori che fai sono un modo per migliorare e crescere. Noi li cresciamo bene fino ad un certo punto e lo step più importante che è quello di farli diventare dei giocatori veri è uno step nel quale migliorare e fare qualcosa di più», ha sottolineato ancora.