Romano sul mercato 2026: “Occhio all’Arabia: ecco perché. Alcuni top club italiani hanno…”

"Si sta parlando molto di giocatori in scadenza che giocano in Arabia Saudita, vi raccontavo nelle settimane scorse che l'estate 2026 è importante perché scadono tutti i contratti fatti nel 2023, c'è stata la prima estate nella quale molti giocatori importanti sono andati in Arabia"

Getty Images"Uno di quelli andati in Arabia è Kalidou Koulibaly che è in scadenza con l'Al-Hilal. Si parla di una possibilità di un ritorno di Koulibaly a parametro zero in Italia. Quello che posso dirvi è che alcuni club italiani hanno provato ad informarsi sulla questione Koulibaly. Tutti i grandi club cercheranno dei difensori e Koulibaly da parametro zero sarebbe una grande opportunità. Da quello che mi risulta, i club italiani che si sono informati, come feedback hanno ricevuto un'informazione abbastanza chiara, ossia che l'Al-Hilal vuole provare a rinnovare Koulibaly, non alle stesse cifre ma a cifre molto più alte di quelle che potrebbero offrire i club italiani.