FC Inter 1908
Romano sul mercato 2026: “Occhio all’Arabia: ecco perché. Alcuni top club italiani hanno…”

Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ha posto il focus su un giocatore in particolare che è in scadenza di contratto
Matteo Pifferi Redattore 

Nell'estate 2026 il mercato internazionale potrebbe veder compiere un'inversione di tendenza. Come confermato da Fabrizio Romano, infatti, diversi giocatori approdati in Arabia tre anni fa si potrebbero svincolare a parametro zero.

"Si sta parlando molto di giocatori in scadenza che giocano in Arabia Saudita, vi raccontavo nelle settimane scorse che l'estate 2026 è importante perché scadono tutti i contratti fatti nel 2023, c'è stata la prima estate nella quale molti giocatori importanti sono andati in Arabia"

Romano sul mercato 2026: “Occhio all’Arabia: ecco perché. Alcuni top club italiani hanno…”- immagine 2
Getty Images

Getty Images"Uno di quelli andati in Arabia è Kalidou Koulibaly che è in scadenza con l'Al-Hilal. Si parla di una possibilità di un ritorno di Koulibaly a parametro zero in Italia. Quello che posso dirvi è che alcuni club italiani hanno provato ad informarsi sulla questione Koulibaly. Tutti i grandi club cercheranno dei difensori e Koulibaly da parametro zero sarebbe una grande opportunità. Da quello che mi risulta, i club italiani che si sono informati, come feedback hanno ricevuto un'informazione abbastanza chiara, ossia che l'Al-Hilal vuole provare a rinnovare Koulibaly, non alle stesse cifre ma a cifre molto più alte di quelle che potrebbero offrire i club italiani.

Romano sul mercato 2026: “Occhio all’Arabia: ecco perché. Alcuni top club italiani hanno…”- immagine 3
Getty

"L'Al-Hilal insiste, ha già iniziato a parlare con Koulibaly per il rinnovo e per questo il discorso legato alla Serie A rimane difficile. Parlavamo anche di Milinkovic-Savic o non solo: i giocatori dall'Arabia per andare in Italia dovrebbero accettare uno stipendio completamente diverso, altrimenti si può rinnovare in Arabia, a cifre diverse ma più alte di quelli che potrebbero offrire i club italiani", conferma poi l'esperto di mercato.

