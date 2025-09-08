L'ex centrocampista della Lazio è in scadenza di contratto: le prossime settimane saranno decisive per capire il suo futuro

Matteo Pifferi Redattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 16:32)

"Ci sono tanti giocatori in scadenza nel 2026 e tra questi c'è Sergej Milinkovic-Savic, il suo contratto scade nel 2026 con l'Al-Hilal ed è un tema che verrà discusso nei prossimi mesi tra la nuova presidenza dell'Al Hilal e il giocatore". A raccontarlo è Fabrizio Romano in un video sul suo canale Youtube.

L'esperto di mercato, poi, ha spiegato nel dettaglio lo scenario: "Milinkovic-Savic sarà chiamato ad una scelta, è stato corteggiato tante volte da club italiani anche in questi anni, per chiedere più che per avviare una trattativa visto che l'Al Hilal non ha mai dato apertura sia con Jorge Jesus, immaginate ora con Inzaghi che con Milinkovic ha un legame molto forte. Il contratto però è in scadenza, nei prossimi mesi Milinkovic dovrà scegliere se rinnovare a cifre importanti con l'Al Hilal, anche se c'è da capire se si manterranno le stesse cifre del contratto firmato 3 anni fa o meno, oppure tornare in Europa per fare un'esperienza diversa.

Diverse squadre italiane hanno chiamato in questi anni, l'anno scorso la Juventus con Giuntoli ma ci sono state in passato anche tentazioni che hanno riguardato Inter e Milan negli anni. L'Al-Hilal non ha mai fatto un prezzo, vediamo cosa accadrà nei prossimi mesi ma se non rinnoverà entro dicembre, dall'1 gennaio è libero di firmare per qualsiasi squadra da parametro zero nel 2026. Inzaghi cercherà in tutti i modi di tenerlo con sé"