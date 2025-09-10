FC Inter 1908
Romano – Onana vola in Turchia: accordo totale United-Trabzonspor, formula e dettagli

L'ex portiere dell'Inter partirà alla volta della Turchia nelle prossime 24 ore con l’agente: accordo col Trabzonspor
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, André Onana viaggerà in Turchia nelle prossime 24 ore insieme al suo agente.

Operazione confermata: il portiere diventerà un nuovo giocatore del Trabzonspor in prestito dal Manchester United fino a giugno 2026.

Non è prevista alcuna clausola di riscatto né alcuna somma per il prestito, che non sarà oneroso bensì a titolo gratuito.

