Ad un certo punto è stato vicino, sicuramente accostato, all'Inter, ma alla fine la sua meta è stata il Manchester City . Dopo la rottura con il PSG , in extremis, nelle ore di mercato, Gigio Donnarumma è riuscito a chiudere con il club inglese. Il quotidiano La Repubblica ha rivelato questa mattina i dettagli del contratto firmato dal portiere italiano. "Calcolando solo la parte fissa dell’ingaggio, il portiere della Nazionale guadagnerà 80 milioni di euro da qui al 30 giugno 2030. Se poi venisse esercitata l’opzione di rinnovo per un anno in più, la cifra toccherebbe i 100", ha spiegato il quotidiano.

"Nel dettaglio, Donnarumma ha firmato con il City un quinquennale da 15 milioni di euro netti a stagione (la cifra top a cui finora era arrivato Courtois al Real Madrid) a salire fino ai 18 dell’ultima, quella 2029-30. Sono 19 invece i milioni di euro previsti per un’ulteriore stagione, in caso venisse esercitata l’opzione di rinnovo fino al 2031. Poi ci sono i bonus, da 3 milioni all’anno, due vincolati al raggiungimento di obiettivi di squadra come la vittoria della Premier e il trionfo eventuale in Champions. Un terzo bonus riguarda da vicino le prestazioni del portiere: sarà parametrato al numero di clean sheet — cioè se la porta resterà inviolata — nell’arco della stagione", spiega ancora il giornale nazionale. 27 i mln che il City ha versato nelle casse del PSG per lasciar partire il portiere che sarebbe stato svincolato a partire da giugno 2026.