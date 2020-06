Ronaldo: “Lautaro? L’Inter è una big, vediamo che succede. Sanchez? Venga a Valladolid”

Ospite d’onore di una conferenza stampa organizzata da Banco Santander, Ronaldo ha parlato anche tanto di Inter e di mercato nerazzurro. Su Lautaro Martinez il Fenomeno non si è sbilanciato, mentre su Alexis Sanchez sì. Con un invito: raggiungerlo a Valladolid. Ecco le sue parole:

FUTURO LAUTARO – “Lautaro Martínez è un ottimo attaccante ed è in una grande squadra come l’Inter, sembra che qualcosa possa succede nel mercato. Non posso decidere per Lautaro se restare all’Inter o andare al Barça, né so cosa sia meglio per lui, ma gli auguro buona fortuna”.

VIDAL – “Arturo Vidal è un grande giocatore che giocherebbe in qualsiasi squadra del mondo, non è titolare assoluto nel Barça, ma quando entra è incredibile”.

SANCHEZ – “Alexis Sánchez ha trionfato ovunque sia andato e, se non dovesse trionfare all’Inter, a Valladolid gli spalancheremmo le porte”.

RECOBA E CAVANI – “Il mancino di Recoba è stato meraviglioso. Suarez e Cavani sono grandi attaccanti che continuano a segnare gol. Per quanto riguarda Cavani, vedremo dove andrà”.

EUROPA LEAGUE – “La sfida contro il Getafe sarà molto difficile, ma vedo l’Inter favorita”.

EREDE – “Fossi nel Real Madrid o nel Barcellona, prenderei Mbappé. Ricorda me da giovane”.

CAPELLO – “Abbiamo avuto entrambi piccoli problemi e abbiamo risolto tutto. L’aneddoto rimane e Capello è stato uno dei migliori allenatori della storia”.

(Fonte: goal.com)