Inter, no a Samardzic per una questione di principio. Ora tre richieste per Fabbian

Una questione di principio. L'Inter ha deciso di rinunciare a Lazar Samardzic non per motivi economici, come racconta il Corriere dello Sport

Una questione di principio. L'Inter ha deciso di rinunciare a Lazar Samardzic non per motivi economici, come racconta il Corriere dello Sport, ma per una questione etica, visto il comportamento dell'entourage del calciatore: