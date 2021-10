Sky – Inter, Sanchez chiamato al riscatto. Senza svolta addio a gennaio possibile

Non è un momento facile per Alexis Sanchez, che si è lasciato alle spalle almeno per il momento un inizio di stagione complicato con l'Inter

Marco Macca

Non è un momento facile per Alexis Sanchez, che si è lasciato alle spalle almeno per il momento un inizio di stagione complicato con la maglia dell'Inter. L'attaccante si trova in Cile con la sua nazionale, ma nel frattempo in Italia si parla tanto di lui, dopo lo sfogo social post Sassuolo.

Dopo le parole al veleno (poi cancellate) su Instagram, infatti, si è aperta l'ipotesi di un addio. Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle prossime uscite Sanchez è chiamato a dimostrare tutto il suo valore e a riscattare un inizio tutt'altro che agevole sotto la gestione Inzaghi. In caso di mancata empatia con l'allenatore da qui in avanti, non è affatto escluso, conclude l'emittente, che a gennaio si possa arrivare a una separazione.

(Fonte: Sky Sport)