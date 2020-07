SM – Inter-Tottenham, super scambio Ndombele-Skriniar: le cifre. Per Conte c’è un altro regalo

Dopo Eriksen, Inter e Tottenham tornano a sedersi attorno a un tavolo per discutere di possibili affari di mercato. Come vi abbiamo riportato, i nerazzurri sono interessati a Tanguy Ndombele, centrocampista acquistato la scorsa stagione dagli Spurs per circa 60 milioni di euro più 10 di bonus dal Lione. E proprio su uno scambio alla pari a 60 milioni i due club starebbero ragionando. Secondo Sport Mediaset, infatti, l’ipotesi più probabile è quella di un trasferimento del francese a Milano e di Milan Skriniar a Londra. Una trattativa che garantirebbe forti plusvalenze a entrambi i club.

Ma per l’Inter non è finita qui: l’emittente, infatti, riferisce che per Conte da Londra potrebbe arrivare anche un altro regalo. Quell’Emerson Pamieri che l’allenatore nerazzurro ha chiesto a gran voce come rinforzo per la fascia sinistra della prossima stagione.

(Fonte: Sport Mediaset)