Pistocchi lancia la bomba: “Emerson e Kanté all’Inter grazie alle cessioni di…”

Antonio Conte non accetta la sconfitta e dall’anno prossimo pretende una squadra di assoluto livello in grado di competere per lo scudetto con la Juventus. Ecco perché in questi giorni stanno uscendo nomi internazionali accostati all’Inter, che, secondo Maurizio Pistocchi, non sono poi così inverosimili. Il giornalista ha infatti lanciato una vera e propria bomba di mercato sul proprio profilo Twitter: “La Bomba di oggi: Kantè + Emerson Palmieri all’Inter grazie alle cessioni di Skriniar (Psg o ManchUtd) e Brozovic (Liverpool)“, ha scritto.