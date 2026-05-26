Dopo il riscatto dall’Inter, il Cagliari potrebbe perdere Sebastiano Esposito. In virtù dell’accordo con i nerazzurri, il club sardo ha acquistato dopo la salvezza raggiunta il cartellino del classe 2002 a titolo definitivo per 4 milioni di euro dall'Inter - più 40% sulla futura rivendita.
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fcinter1908 calciomercato Como, contatti per Sebastiano Esposito per la Champions: quanto incasserebbe l’Inter
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Como, contatti per Sebastiano Esposito per la Champions: quanto incasserebbe l’Inter
Il club lariano è a caccia di italiani per rispettare i vincoli della lista UEFA: nel mirino anche l'ex attaccante nerazzurro
Ora sulle tracce di Sebastiano Esposito c’è il Como, che deve necessariamente acquistare italiani per le liste UEFA e per la prossima Champions League: il regolamento prevede almeno otto calciatori che sono cresciuti in Italia - quattro nel club d'appartenenza, quattro genericamente.
Come riferisce TMW, il Cagliari vorrebbe 25 milioni per il cartellino di Esposito, autore di 8 gol e 6 assist tra tutte le competizioni in 39 presenze.
Come dicevamo, l’Inter detiene il 40% sulla futura rivendita: nel caso di trasferimento da 25 milioni di euro, il club nerazzurro incasserebbe 10 milioni.
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