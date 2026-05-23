UFFICIALE – Ex Inter, Rafa Benitez non è più l’allenatore del Panathinaikos

L'ex tecnico dell'Inter lascia il club greco, che ha comunicato la fine del rapporto attraverso una nota sui propri canali ufficiali

Rafa Benitez non è più l'allenatore del Panathinaikos. L'ex tecnico dell'Inter lascia dunque il club greco, che ha comunicato la fine del rapporto attraverso una nota sui propri canali ufficiali:

"Il Panathinaikos FC annuncia la conclusione della sua collaborazione con l'allenatore Rafa Benitez. Ringraziamo l'allenatore spagnolo e il suo staff per la professionalità e i valori che hanno portato al nostro club durante il periodo trascorso con la squadra. Auguriamo a Rafa Benitez ogni successo per il resto della sua carriera professionale".