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fcinter1908 calciomercato UFFICIALE – Ex Inter, Rafa Benitez non è più l’allenatore del Panathinaikos
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UFFICIALE – Ex Inter, Rafa Benitez non è più l’allenatore del Panathinaikos
L'ex tecnico dell'Inter lascia il club greco, che ha comunicato la fine del rapporto attraverso una nota sui propri canali ufficiali
Rafa Benitez non è più l'allenatore del Panathinaikos. L'ex tecnico dell'Inter lascia dunque il club greco, che ha comunicato la fine del rapporto attraverso una nota sui propri canali ufficiali:
"Il Panathinaikos FC annuncia la conclusione della sua collaborazione con l'allenatore Rafa Benitez. Ringraziamo l'allenatore spagnolo e il suo staff per la professionalità e i valori che hanno portato al nostro club durante il periodo trascorso con la squadra. Auguriamo a Rafa Benitez ogni successo per il resto della sua carriera professionale".
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