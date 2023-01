Repubblica – Skriniar, distanza Inter-PSG sulle cifre. “Inzaghi ha chiesto al club…”

"Milan Skriniar ha annunciato di aver firmato il contratto con il Psg. Al termine della stagione il capitano lascerà i nerazzurri, ma non è da escludere una sua partenza nelle ultime ore di mercato. L'Inter riflette sulla posizione del centrale difensivo: Marotta e Ausilio sono pronti a lasciar partire il calciatore ma solo di fronte a un'offerta di 20 milioni di euro, cifra che il ds dei parigini Campos non è intenzionato a spendere per un calciatore che tra cinque mesi arriverà a Parigi a parametro zero (ne ha offerti 10). Inzaghi ha chiesto alla società di trattenere Skriniar fino al termine della stagione. Un'uscita dello slovacco vorrebbe dire anticipare un colpo in difesa, difficile però, con il poco tempo a disposizione, trovare un calciatore da Inter capace di sostituire l'ex Sampdoria”, si legge.