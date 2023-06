In Spagna: “Inter-Nacho, è fatta. Contratto triennale. Il giocatore ha chiamato dopo che…”

Il passaggio di Nacho all'Inter a parametro zero dal Real Madrid potrebbe essere molto vicino. Almeno questo è quello che riferiscono in Spagna

Il passaggio di Nacho all'Inter a parametro zero dal Real Madrid potrebbe essere molto vicino. Almeno questo è quello che riferiscono in Spagna. A un passo, dunque, l'accordo triennale per portare l'esperto difensore spagnolo in nerazzurro, con l'Inter che beneficerà del Decreto Crescita. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"L'Inter attualmente è concentrata solo sulla finale di Champions di sabato contro il City e ufficialmente ha rimandato ogni trattativa sul mercato. In realtà i contatti con gli obiettivi della prossima stagione sono stati tenuti vivi anche in questi giorni e Nacho è uno di questi. Prendere un difensore della sua esperienza, a parametro zero, e colmare così il vuoto lasciato dall'addio di Skriniar è considerata una grande opportunità. Il classe 1990 piace tanto perché è abituato da tempo a giocare ad alto livello, a vincere (5 Champions League tra gli altri trofei...) e garantisce esperienza. Oltre a una poliedricità notevole: in carriera ha fatto sia l'esterno sia il centrale e pare perfetto per la difesa a tre di Inzaghi".