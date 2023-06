Maglia Inter da 40mln nel 2023-24? “Con Paramount e Ebay il main sponsor. C’è il nome”

"L’effetto finale di Istanbul si vede anche in ambito commerciale. L’accordo con Paramount – 10 milioni all'anno per il retro della maglietta dopo queste ultime due gare stagionali sulla parte anteriore – consente di avvicinare l’ambizioso obiettivo di 40 milioni di introiti commerciali a stagione dalla divisa di gioco: Ebay ne garantisce 5 per la manica, il resto può arrivare dal nuovo main sponsor con Qatar Airways davanti a tutti".