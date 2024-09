L’Inter è vigile sulla situazione, sappiamo che Marotta e Ausilio monitorano sempre con grande attenzione i futuri parametri 0. Ma occhio a due fattori: in primis il forte interesse del Bayern Monaco sempre in Bundesliga e del Liverpool in Premier League; e in secondo luogo l’età del giocatore. Si tratta infatti di un classe 1996, bisognerà dunque capire la posizione di Oaktree sul possibile arrivo.