Sky – Thuram più vicino. Il motivo per cui l’Inter non ha ancora chiuso ha un nome e un cognome

Marcus Thuram è l'ultimo nome, in ordine temporale, a essere entrato nei radar dell'Inter per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi. E, al momento, è ancora il profilo che più si è avvicinato ai nerazzurri. Da Viale della Liberazione, infatti, hanno già fatto pervenire sulle scrivanie dei dirigenti del Borussia Moenchengladbach un'offerta da 20 milioni di euro per l'attaccante francese classe 1997.

Proposta ancora distante dalla richiesta del club tedesco, che si aggira sui 30 milioni. Ci sta, è il gioco delle parti all'inizio di ogni trattativa. La sensazione, riferisce Sky Sport, è che a 25 milioni di euro Thuram possa chiudere le valigie e partire per Milano. Perché, allora, l'Inter non ha ancora chiuso l'affare?

Secondo l'emittente, il motivo ha un nome e un cognome: Joaquin Correa. L'attaccante argentino, in uscita dalla Lazio e autentico pupillo di Simone Inzaghi, continua infatti a essere nel mirino dei nerazzurri, fin qui frenati dalle esose richieste di Claudio Lotito, presidente biancoceleste, che per il cartellino del giocatore chiede intorno ai 40 milioni di euro. Nel frattempo, però, la Lazio ha sbloccato il suo mercato, risolvendo la questione dell'indice di liquidità, e chissà che negli ultimi giorni di mercato le pretese non possano calare. A quel punto, l'Inter potrebbe anche tentare l'affondo per Correa, che piace tantissimo all'allenatore nerazzurro.